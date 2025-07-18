Укрзалізниця запускає додаткові рейси через підвищений попит

18 июля 2025, 14:45

На 20, 22, 24, 26, 28 та 30 липня призначено додаткові поїзди № 740/739 Київ – Кривий Ріг та № 753/754 Кривий Ріг – Київ.



Київ – Кривий Ріг: відправлення з Києва о 13:05, прибуття до Кривого Рогу о 19:53.

Кривий Ріг – Київ: відправлення з Кривого Рогу о 07:17, прибуття до Києва о 13:57.



Також «Укрзалізниця» збільшує кількість Інтерсіті+ через великий попит на напрямку Київ — Львів. Нові рейси курсуватимуть з 19 липня. Квитки уже доступні у застосунку та у касах.



Окрім того, завершена планова модернізація колії на Закарпатті, тож рух пасажирських поїздів до Ужгорода поновлено.



Це стосується поїздів:

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород,

№ 29/30 Київ – Ужгород,

№ 46/45 Ужгород – Харків,

№ 368/367 Ужгород – Ковель.



Також курсуватиме додатковий поїзд № 283/284 Київ – Ужгород.