Укрзалізниця запускає додаткові рейси через підвищений попит

На 20, 22, 24, 26, 28 та 30 липня призначено додаткові поїзди № 740/739 Київ – Кривий Ріг та № 753/754 Кривий Ріг – Київ.
Київ – Кривий Ріг: відправлення з Києва о 13:05, прибуття до Кривого Рогу о 19:53.
Кривий Ріг – Київ: відправлення з Кривого Рогу о 07:17, прибуття до Києва о 13:57.
Також «Укрзалізниця» збільшує кількість Інтерсіті+ через великий попит на напрямку Київ — Львів. Нові рейси курсуватимуть з 19 липня. Квитки уже доступні у застосунку та у касах.
Окрім того, завершена планова модернізація колії на Закарпатті, тож рух пасажирських поїздів до Ужгорода поновлено.
Це стосується поїздів:
№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород,
№ 29/30 Київ – Ужгород,
№ 46/45 Ужгород – Харків,
№ 368/367 Ужгород – Ковель.
Також курсуватиме додатковий поїзд № 283/284 Київ – Ужгород.