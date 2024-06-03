Поїзди з України до Польщі тепер курсуватимуть зі змінами

3 июня 2024, 11:45

З 23 червня по 31 серпня поїзди №23 Київ - Хелм, №93/94 Харків - Хелм та №120 Хелм - Дніпро будуть їздити до/з прикордонної станції Дорохуськ.

Такі зміни пов'язані з проведенням ремонтних робіт на станції Хелм у Польщі, повідомили в "Укрзалізниці".

Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль як і раніше, у поїзді Укрзалізниці. Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійнюватися на станції Дорохуськ тепер так:Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ - Дорохуськ буде прибувати на станцію Дорохуськ о 06:45, у поїзді прикордонно-митний контроль триватиме до 08:15.Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ - Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді триватимуть перевірки.