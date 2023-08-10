Починаючи з 3 вересня, швидкість поїздів в Польщі збільшиться

10 августа 2023, 13:15

Національний перевізник оголосив, що поїзди між найбільшими містами Польщі, включаючи Варшаву, будуть їздити швидше.

Зокрема, швидкість поїздів зі столиці до Кракова та з Малопольщі до Трі-Міста значно збільшиться.Потяг PKP Intercity між Варшавою і Краковом пройде відстань за 2 години 10 хвилин з 3 вересня.Крім того, час подорожі з Варшави до Вроцлава скоротиться на 16 хвилин до 3 годин 33 хвилини, а до Познані – на 24 хвилини до 2 годин 30 хвилин.Очікується, що час подорожі з Кракова до Гданська також скоротиться на 17 хвилин до 4 годин 50 хвилин. Це буде рекордно короткий час для поїздок між цими маршрутами на польській залізниці, і ці зміни стосуватимуться найшвидших поїздів у графіку руху.