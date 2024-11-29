Польська PKP Intercity пропонує квитки за 1 злотий

29 ноября 2024, 9:15

З нагоди 10-річчя курсування швидкісних поїздів Pendolino у Польщі, перевізник PKP Intercity підготував унікальну акцію!



14 грудня 2024 року пасажири віком від 4 до 16 років зможуть придбати квитки на Pendolino лише за 1 злотий!

Для цього потрібно лише пред’явити ID-картку або шкільний квиток.Діти до 4 років можуть подорожувати поїздами перевізника цілий рік безкоштовно за наявності одноразового квитка.А для всіх інших пасажирів цього дня діятимуть спеціальні пропозиції "Super Promo". Наприклад, квиток з Варшави до Кракова чи Гданська коштуватиме лише 49 злотих.Студенти також зможуть подорожувати ще дешевше, поєднуючи акцію з діючими знижками!