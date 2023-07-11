Зі столиці поїзд №720 відправлятиметься від 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та пʼятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04.
У зворотному напрямку поїзд №719 відправлятиметься від 16 липня по неділях, середах та пʼятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56.
11 июля 2023, 15:45
З 16 липня починає тимчасове курсування "Інтерсіті+" за маршрутом Київ-Харків
Зі столиці поїзд №720 відправлятиметься від 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та пʼятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04.
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