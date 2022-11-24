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24 ноября 2022, 15:15
"УЗ" відновила ранковий поїзд Інтерсіті з Києва до Львова
Поїзд почне курсувати щодня з 25 листопада.
З Києва він вирушатиме о 6:20 з головного залізничного вокзалу та зупинятиметься о 6:37 на станції «Святошино». До Львова потяг прибуватиме об 11:58.
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