"УЗ" відновила ранковий поїзд Інтерсіті з Києва до Львова

24 ноября 2022, 15:15

Поїзд почне курсувати щодня з 25 листопада.

З Києва він вирушатиме о 6:20 з головного залізничного вокзалу та зупинятиметься о 6:37 на станції «Святошино». До Львова потяг прибуватиме об 11:58.