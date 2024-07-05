Відправили 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура яких сильно постраждала від російських ударів, – йдеться у повідомленні МЗС Франції у соцмережі Х.
У відомстві підкреслили, що цим кроком Франція демонструє підтримку українському народу.
5 июля 2024, 11:15
Франція передала генератори Чернігову та Харкову
Відправили 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура яких сильно постраждала від російських ударів, – йдеться у повідомленні МЗС Франції у соцмережі Х.
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