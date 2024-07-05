Франція передала генератори Чернігову та Харкову

5 июля 2024, 11:15

Відправили 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура яких сильно постраждала від російських ударів, – йдеться у повідомленні МЗС Франції у соцмережі Х.



У відомстві підкреслили, що цим кроком Франція демонструє підтримку українському народу.