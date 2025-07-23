Україна відкриє нові посольства та консульства по всьому світу

23 июля 2025, 8:15

До кінця року українські посольства вперше запрацюють у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї, йдеться в повідомленні МЗС України.

У низці країн відкриються додаткові консульства — у Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині. По два нових консульства з’являться у Франції та Польщі. Крім того, статус консульств України в Анталії та Гданську буде підвищено до рівня генеральних консульств.Водночас Київ скоротить дипломатичну присутність на Кубі й перерозподілить частину дипломатів звідти до інших країн регіону.