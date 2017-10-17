Диппредставительства 7 стран признали цифровые справки ПриватБанка

17 октября 2017, 10:45

Украинские посольства и консульства 7 стран мира используют в своей работе электронные справки ПриватБанка, подлинность которых можно проверить на специальном сайте.

Как сообщила пресс-служба банка, на сегодня инициативу ПриватБанка полностью отказаться от бумажных документов с «мокрыми» печатями поддержали посольства и консульства Венгрии, Австрии, Дании, Бельгии, Польши, Германии и Нидерландов.



«Мгновенное получение справок о состоянии счета через электронный банк или банковское приложение стало революционным решением для клиентов, и мы рады, что такие инновации были поддержаны дипломатическими миссиями ведущих европейских стран, – отметил маркетинг-директор ПриватБанка Николай Щербина. – Мы понимаем, насколько сложны и неудобны для наших клиентов процедуры получения и предоставления бумажных справок. Именно поэтому уже несколько лет мы предлагаем им воспользоваться услугой формирования электронных справок в Приват24, достоверность которых может проверить любой с помощью специального сервиса на сайте банка».



По словам Николая Щербины, главная преграда для массового использования этой технологии – это неготовность принимать такие справки отдельными государственными и коммерческими организациями. Именно поэтому банк реанимирует внутреннюю программу #paperless. Ее главная цель – отказ от запроса лишних бумажных справок и документов как самим банком, так и другими организациями в Украине.



«Будем инициировать изменения в нормативные документы, делать запросы во все инстанции, проводить обучение, работать с общественным мнением. Если коротко – мы будем бороться за удобство и комфорт для наших клиентов», – отметил маркетинг-директор ПриватБанка.



Сегодня клиенты ПриватБанка могут получить все необходимые справки, выписки или квитанции в электронном виде через Интернет-банк Приват24 или мобильное приложение. Подлинность электронного документа можно проверить онлайн с помощью специального ресурса, доступ к которому есть у всех получателей таких документов. По данным ПриватБанка, в ближайшее время процедура признания электронных справок будет подтверждена большинством дипломатических миссий и визовых учреждений ведущих стран.

