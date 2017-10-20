Папка24 переехал на домен paperless

20 октября 2017, 11:15

Сервис обмена электронными документами ПриватБанка «Папка24» был переименован и переехал на домен paperless.com.ua.

ак сообщил маркетинг-директор ПриватБанка Николай Щербина, Paperless остается самым удобным и доступным для бизнеса инструментом подписания документов и станет базовой площадкой для расширения электронного документооборота на все сферы деятельности бизнеса. Изменение названия сервиса в банке связывают с развитием одноименной программы отказа от бумаг в государственных и коммерческих организациях.



«#Paperless – это масштабная программа перевода всего бумажного в электронный формат, диджитализации делопроизводства и процедур идентификации контрагентов и клиентов банка, – отмечает Николай Щербина. – Такие инициативы банка находят поддержку у регулятора и государства, и в ближайшее время мы намерены разработать пакет предложений по переводу в цифровой формат процедур идентификации клиентов, призванный сделать обслуживание банками своих клиентов максимально комфортным».



Сервис Paperless открыт для всех предпринимателей и юрлиц Украины, не только клиентов ПриватБанка. Сервис работает со всеми основными видами ключей ЭЦП – налоговой, минюста, ПриватБанка и многих других.







