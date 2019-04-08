Дроп-домен или как сделать сайт популярным за пару минут?

8 апреля 2019, 18:40

Чтобы разместить в интернете свой сайт, необходимо приобрести для него домен, но плата за него не единоразовая. Чтобы сохранять за собой право на название сайта, приходится периодически его оплачивать - стандартный срок продления домена составляет 1 год. Это связано с тем, что при покупке для сайта предоставляется физическое пространство для размещения и цифровая площадка, которая разрабатывается, а затем поддерживается другими людьми.

Иногда владелец по определенным причинам перестает оплачивать домен, но его сайт физически продолжает существовать. Это и есть дроп-домен — домен, у которого закончился срок регистрации, поскольку владелец не внес за него очередную оплату. В результате он становится доступен для покупки другими пользователями. Многие хостинг-провайдеры предлагают своим клиентам выкуп таких доменов по рыночной цене. Например, на сайте компании “Хостинг Украина” есть целый раздел с освобождающимися доменами, в котором пользователь может подобрать и купить дроп-домен https://www.ukraine.com.ua/domains/expired/, в дальнейшем изменив дизайн и наполнив сайт своими материалами.

Интернет имеет свои показатели определения популярности и авторитетности сайтов. К ним относятся ИКС, формируемый поисковой системой Yandex, DA (Domain Authority), PR (PageRang) и другие показатели от экспертов в сфере продвижения сайтов. Так вот, у нового домена эти показатели низкие. В результате даже при прямых запросах пользователей сайт не сразу появляется в числе первых страниц, выданных поисковиком.

Дропнутый домен сохраняет свои показатели авторитетности, которые были при бывшем владельце, поэтому поисковые системы относятся к ним лояльнее. Среди плюсов дроп-доменов можно выделить еще несколько:

- Гарантия индексации за счет сохранения показателей качества (авторитетности) ресурса.

- Возможность посмотреть в вебархиве предыдущее наполнение сайта и, если оно выполнено качественно, восстановить его.

- Сохранение обратных ссылок на сайт.

Покупая дроп-домен, можно столкнуться и с его негативными сторонами:

- Некоторые адреса поисковые системы заносят в черный список, поэтому они не появляются в поисковой выдаче. Причин может быть несколько: переспам, запрещенная информация, использование некорректных методов продвижения и пр.

- Возможно, предыдущий владелец размещал запрещенные или нецензурные материалы, которые являются противозаконными.

- Есть риск наткнуться на домен с накрученными показателями авторитетности. Возможно, сайт склеен с другим, тогда после покупки дроп-домена его статистика просто упадет.

В связи с этим, крайне важно детально проанализировать доменное имя еще до покупки. При плохой истории пользы не будет, даже если вы приобрели очень старый домен.