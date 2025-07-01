МЗС пояснило, чому Україна відмовилась від обмежень на міни

1 июля 2025, 9:45

У заяві МЗС щодо виходу з Оттавської конвенції йдеться про то, що на час її підписання були відсутні безпекові загрози.

Таким чином, Україна опинилася в нерівній ситуації, яка обмежує її право на самооборону."Переконані, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави. В умовах, коли росія здійснює геноцид з метою знищення України як держави і українців як нації, Україна змушена надавати безумовний пріоритет безпеці своїх громадян та обороні своєї держави", - йдеться в заяві.