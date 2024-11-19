Фінляндія та Німеччина розслідують пошкодження телекомунікаційного кабелю

19 ноября 2024, 12:45

У заяві йдеться, що інцидент «одразу ж викликає підозри у навмисному ушкодженні».



МЗС обох країн заявляють про загрозу безпеці в регіоні через «гібридну війну з боку зловмисних суб’єктів» та унаслідок війни Росії проти України. Кабель, довжиною понад тисячу кілометрів, що з’єднує німецьке місто Росток і столицю Фінляндії Гельсінкі, діяв із 2015 року і раніше аварій не було.