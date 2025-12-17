У Франції вирішили замінити історичні вітражі Нотр-Дама на нові, — AFP

17 декабря 2025, 10:15

Йдеться про шість вітражів XIX століття, створених архітектором Віолле-ле-Дюком.

Вони не постраждали під час пожежі у 2019 році, але їх все одно замінять. Натомість будуть встановлені роботи сучасної художниці Клер Табуре.



Нові вітражі зображають сцену П'ятидесятниці з темношкірими персонажами, схожими на сучасних мігрантів.



Проти заміни виступили експерти та жителі: петицію підписали понад 300 тисяч людей. Незважаючи на це, влада схвалила проект.

Установку планують завершити до кінця 2026 року. Рішення викликало хвилю критики в соціальних мережах, а також звинувачення у навмисному знищенні історичної спадщини.