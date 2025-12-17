Пентагон планирует масштабную реорганизацию вооруженных сил США

17 декабря 2025, 8:15

Издание сообщает, что идея принадлежит министру обороны Питу Хегсету.

Пять источников WP отмечают, что план предусматривает снижение роли штабов Центрального командования США, Европейского командования и Африканского командования путем их подчинения новой структуре — Международному командованию США. В целом число командований с 11 будет сокращено до восьми.



Перенос ресурсов с Ближнего Востока и из Европы позволит сосредоточиться на военных операциях в Западном полушарии.



Источник, знакомый с планом реорганизации, заметил, что он соответствует стратегии нацбезопасности администрации Трампа, опубликованной в этом месяце, в которой говорится: "Времена, когда США поддерживали весь мировой порядок, подобно Атланту, остались в прошлом".