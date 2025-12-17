ГлавнаяНовости
17 декабря 2025, 8:15

Пентагон планирует масштабную реорганизацию вооруженных сил США

Издание сообщает, что идея принадлежит министру обороны Питу Хегсету.

Пять источников WP отмечают, что план предусматривает снижение роли штабов Центрального командования США, Европейского командования и Африканского командования путем их подчинения новой структуре — Международному командованию США. В целом число командований с 11 будет сокращено до восьми.

Перенос ресурсов с Ближнего Востока и из Европы позволит сосредоточиться на военных операциях в Западном полушарии.

Источник, знакомый с планом реорганизации, заметил, что он соответствует стратегии нацбезопасности администрации Трампа, опубликованной в этом месяце, в которой говорится: "Времена, когда США поддерживали весь мировой порядок, подобно Атланту, остались в прошлом".


