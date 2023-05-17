США не определились с поставками израильского "Железного Купола" Украине

17 мая 2023, 11:15

«У армии есть одна батарея, готовая к развертыванию в ожидании запроса на нее», - заявил глава Командования космической и противоракетной обороны ВС США генерал-лейтенант Карблер на слушании в комитете Сената по вооружённым силам, отвечая на вопрос сенатора Кинга о том, почему противоракетная система «Железный Купол» не была развернута в Украине. Сенатор Кинг отметил, что США предоставили Израилю около $3 млрд на разработку этой системы.

Позднее, представитель Командования Лонгино уточнил, что Карблер имел в виду «доступность системы «Железный купол» для ВС США в случае запроса, а не для Украины».Вышеуказанное опровержение свидетельствует о том, что в администрации США царит неопределенность в вопросе предоставления ПРО «Железный Купол» Украине.