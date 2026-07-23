Греция планирует купить ПРО "Железный купол"

23 июля 2026, 12:15

Высший национальный совет безопасности Греции, как ожидается, одобрит пакет оборонных закупок на сумму €3 млрд, в который войдут современные системы противовоздушной обороны израильского производства.

Об этом сообщают греческие СМИ.По имеющейся информации, инвестиции станут частью масштабной греческой программы модернизации обороны "Щит Ахиллеса". В рамках проекта планируется приобрести системы ПРО "Железный купол", разработанные компанией Rafael, а также зенитные комплексы "Баррак" производства Israel Aerospace Industries.Ожидается, что реализация программы позволит значительно усилить возможности национальной противовоздушной и противоракетной обороны Греции на фоне сохраняющихся вызовов региональной безопасности.