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23 июля 2026, 12:15

Греция планирует купить ПРО "Железный купол"

Высший национальный совет безопасности Греции, как ожидается, одобрит пакет оборонных закупок на сумму €3 млрд, в который войдут современные системы противовоздушной обороны израильского производства. 

Об этом сообщают греческие СМИ.

По имеющейся информации, инвестиции станут частью масштабной греческой программы модернизации обороны "Щит Ахиллеса". В рамках проекта планируется приобрести системы ПРО "Железный купол", разработанные компанией Rafael, а также зенитные комплексы "Баррак" производства Israel Aerospace Industries.

Ожидается, что реализация программы позволит значительно усилить возможности национальной противовоздушной и противоракетной обороны Греции на фоне сохраняющихся вызовов региональной безопасности.
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