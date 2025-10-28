Израильская оборонная компания открывает филиал в ОАЭ

28 октября 2025, 12:15

Израильская оборонная компания Controp Precision Technologies Ltd. создает дочернее предприятие в ОАЭ.

Этот шаг позволит впервые после подписания Авраамовых соглашений наладить местное производство и сбыт передовых электронно-оптических систем.Новая компания, получившая название Controp (UAE) Limited, будет работать в Зоне свободной торговли Абу-Даби (ADGM) и полностью принадлежать Controp. Ее деятельность охватит маркетинг, продажи, обслуживание, техническую поддержку и локальное производство оборудования.Отмечается, что этот шаг станет важным элементом стратегии международного роста Сontrop на Ближнем Востоке в рамках Авраамовых соглашений, где наблюдается растущий спрос на системы наблюдения и противовоздушной обороны. «Прямое присутствие Controp в регионе позволит улучшить качество обслуживания, сократить сроки поставок и укрепить доверие местных клиентов», - отмечается в пояснительной записке Минобороны Израиля.