Израиль снижает зависимость от импорта вооружений: заключены крупные сделки

7 января 2025, 9:15

Минобороны Израиля объявило о заключении двух сделок с крупной израильской оборонной компанией Elbit Systems с целью увеличения собственного производства.

Первое соглашение предусматривает производство тысяч тяжелых авиационных боеприпасов, а второе - создание национального завода по производству сырья, которое в основном закупалось за рубежом. Общая стоимость проектов составляет ок. 1 млрд шекелей ($275 млн).«Эти проекты будут способствовать укреплению экономики, расширению местных производственных линий и обеспечению наилучшего реагирования на текущие и будущие оперативные потребности израильской армии», - отмечается в заявлении оборонного ведомства страны.