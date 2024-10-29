Подписан контракт на поставку израильской армии партии лазерных ПРО "Щит света"

29 октября 2024, 10:45

Минобороны Израиля объявило о подписании контракта на закупку у оборонных компаний Elbit и Rafael партии лазерных систем противоракетной обороны «Щит света».

Стоимость сделки - 2 млрд шекелей. В то же время директор управления по разработке вооружений в министерстве обороны Гольд заявил, что система готова к применению в боевых условиях.Лазерная система ПРО «Щит света» должна стать дополнительным уровнем эшелонированной системы израильских ПРО, взяв на себя значительную часть функций «Железного купола». Система способна уничтожать дроны, ракеты, минометные снаряды. При этом себестоимость каждого выстрела составляет ок. $10, и после перехвата нет угрозы от падения обломков противоракеты.В то же время ПРО «Железный купол» по-прежнему продолжит функционировать как страхующая, а в случае плохой погоды – как основная.