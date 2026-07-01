В Израиле заявили об усовершенствовании системы "Железный купол"

1 июля 2026, 12:45

Минобороны Израиля и израильская оборонная компания Rafael завершили серию испытаний новой версии системы ПРО «Железный купол» против различных современных угроз.

Модернизация системы была проведена с учетом оперативного опыта, полученного в ходе войны и операций против Ирана.В рамках этих испытаний протестирован ряд усовершенствований, внедренных в систему: противодействие ракетам, крылатым ракетам и дронам. В нее также включены технологические обновления, способствующие скорострельности и дальности стрельбы. Кроме того, отработаны сценарии совместной работы «Железного купола» с лазерной системой «Железный луч», который недавно поступил на вооружение в виде дополнения к имеющимся системам противовоздушной обороны.