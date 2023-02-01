Израиль изучает возможность предоставить Украине "Железный купол"

1 февраля 2023, 14:15

Его спросили, может ли Израиль предоставить Украине систему противовоздушной обороны "Железный купол". "Я, безусловно, изучаю этот вопрос", - ответил Нетаньяху.

Он также подтвердил, что США переместили в Украину запасы боеприпасов, которые были размещены в Израиле. "США просто забрали огромную часть израильских боеприпасов и передали их Украине. Израиль также, честно говоря, действует способом, который я не буду здесь детализировать, против иранского производства оружия, которое используется против Украины", - добавил он.