Израиль готов рассмотреть поставки Украине ПВО "Железный купол"

2 февраля 2023, 13:45

Об этом публично заявил премьер Биньямин Нетаньяху.



Мы рассказываем, как менялась официальная позиция, и как обстоят дела с «Куполом» для Украины теперь:



С начала вторжения Израиль заявил, что будет оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь. За 2022 год ВСУ получили 85 000 тактических аптечек, 4 бронированных авто «скорой помощи» и около 15 тонн лекарств и медицинского оборудования.

Экс-премьер Яир Лапид в октябре 2022 года объяснял отказ в поставках «Железного купола» тем, что «это определенный переход границ».А в ноябре министр обороны Бени Ганц, уходящий в отставку сделал знаковое заявление: «Если мы изменим нашу политику (по поставкам Украине), то невозможно опустошить наши запасы систем ПВО».«Железный купол» подходит для Украины, но у Израиля на вооружении всего 10 батарей. ВПК страны может произвести максимум 3 батареи в год. Еще две батареи находятся у корпуса морской пехоты США. Речь может идти о передаче именно американских систем.«Железный купол» особенно эффективен по снижающимся целям (до 4 км), а его максимальная дальность действия – 70км. Одна батарея эффективно прикрывает площадь в 150 квадратных километров. Поэтому даже два комплекса могут «закрыть» небо над самыми важными участками или объектами.Израиль дал добро на поставку в Украину гранатометов Panzerfaust-3 (совместная разработка с ФРГ). После начала налетов «шахедов» Иерусалим передал ВСУ не только разведданые, но и средства для борьбы с дронами.Общественность мало что знает о реальной помощи Израиля, потому что она во многом осуществляется негласно. И как отмечают военные эксперты, «любая страна, особенно воюющая, которая хочет получить военную помощь от Израиля, должна делать это тихо».