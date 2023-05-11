По Израилю за сутки выпущено более 500 ракет – 96% сбито ПВО

11 мая 2023, 11:45

За сутки текущей фазы военного противостояния между Израилем и проиранской палестинской организацией «Исламский джихад» в секторе Газа, по состоянию на сегодняшнее утро, оттуда в сторону израильских городов было выпущено более 500 ракет.

Более четверти из них разорвалось в пределах сектора Газа. 96% остальных ракет были сбиты в воздушном пространстве Израиля системой противоракетной обороны «Железный купол». Ракеты, по траектории которых, очевидно, что они разорвутся на пустырях, не сбиваются.Такие показатели эффективности этой системы противоракетной обороны представляют интерес для государств региона, желающих впервые или дополнительно приобрести у Израиля батареи «Железный купол». В частности, это касается Украины и Азербайджана.