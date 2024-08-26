Meta: хакеры из Ирана пытались добраться до аккаунтов Байдена и Трампа

26 августа 2024, 13:15

Иранская группировка хакеров APT42 пыталась взломать в WhatsApp ряд профилей, связанных с политиками, дипломатами и общественными деятелями в ряде стран Запада и Израиле, а также правозащитниками в Иране и Палестинской автономии.

Об этом заявила компания Meta, владеющая мессенджером.



Среди возможных целей хакеров отдельно называются аккаунты в WhatsApp людей, связанных с администрациями президента США Байдена и кандиданта в президенты страны Трампа.



Ранее несколько раз отмечалось, что хакерская группа APT42 связана с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).