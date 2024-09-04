Пенсионный фонд Норвегии может продать акции поставщиков оружия Израилю

4 сентября 2024, 12:45

Пенсионный фонд Норвегии рассматривает возможность продажи акций компаний, «помогающих Израилю в проведении военной операции в секторе Газа».

Об этом сообщает Reuters, ознакомившись с обращениями, направленными Советом по этике крупнейшего в мире государственного фонда благосостояния (около $1,7 трлн) в Минфин страны.



Отмечается, что «в письме не уточняется количество и названия компаний, чьи акции могут быть проданы». По сообщению Reuters, такие меры могут быть приняты в отношении корпораций из США, в том числе RTX, General Electric и General Dynamics, производящих оружие, применяемое Израилем. Именно они находятся под особым вниманием надзорного органа фонда.



Ранее фонд отказался от 9 компаний, работающих на Западном берегу и занимающихся, в частности, строительством дорог и поселений.



22 мая Норвегия, Ирландия и Испания официально сообщили о признании палестинского государства. В ответ на это Израиль начал готовить ответные меры против этих стран. 7 августа Израиль расторг соглашение о хранении средств Палестинской автономии в Норвегии. Сразу после этого, 8 августа Кац сообщил властям Норвегии, что аннулирует дипломатический статус в Израиле норвежских представителей при Палестинской автономии.



