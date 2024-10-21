В порту Греции заблокировали доставку оружия в Израиль

21 октября 2024, 11:15

В греческом порту Пирей была заблокирована доставка оружия в Израиль.

Десятки членов греческого профсоюза докеров провели демонстрацию против войны в секторе Газа, препятствуя загрузке контейнера с боеприпасами на судно, которое должно было отправиться в Израиль, сообщает Reuters.



Груз весом 21 тонна прибыл из Северной Македонии и планировался к отправке под флагом Маршалловых островов. Профсоюз призвал своих членов участвовать в протестах и блокировать любые поставки оружия и боеприпасов, предназначенные для военных действий.



На данный момент контейнер с боеприпасами остается под контролем администрации порта, и в связи с инцидентом начато расследование.