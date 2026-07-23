Maersk призупиняє роботу в Чорноморському рибному порту через РФ

23 июля 2026, 14:15

Як повідомили в «Maersk Україна», судно MEDKON MIRA, яке мало вивантажити імпортний вантаж у Чорноморську, буде перенаправлено до румунського порту Констанца.

Туди ж будуть переадресовані й інші імпортні вантажі, що знаходяться в Порт-Саїді (Єгипет) або очікують прибуття до цього порту.

Подальшу доставку вантажів з Румунії до України компанія має намір узгоджувати з клієнтами в індивідуальному порядку.

Для українських експортерів Maersk запропонувала можливість безкоштовно скасувати бронювання перевезень без штрафних санкцій.