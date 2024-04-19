19 апреля 2024, 13:45

В порту Барселоны появится плавучая опреснительная станция

Каталония закупит 13 опреснителей, один из которых будет плавать прямо в порту Барселоны. На это уйдёт 100 млн евро, зато жители не останутся без воды.


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