Число международных IT-хабов в Каталонии пошло на сотни

19 февраля 2026, 14:45

Каталония стала одним из ведущих технологических центров Европы: в регионе уже насчитывается 203 международных IT-хаба.

Это офисы, центры развития, представительства глобальных IT-компаний. В них работают около 46 тысяч сотрудников. Больше трети из них — иностранцы. Средняя зарплата — 48 380 евро в год.Около 70% хабов расположены в самой Барселоне, ещё 20% – в агломерации, 10% – в остальной Каталонии. Почти половина барселонских центров сосредоточена в районе 22@. Самый крупный и старейший хаб – HP в Сан‑Кугат‑дель‑Вальес (2 700 сотрудников). Второй по численности – глобальный хаб AstraZeneca в Барселоне (1 600 сотрудников), открытый в ноябре прошлого года.