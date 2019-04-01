USB-хабы DIGMA для устройств с портами USB Type-C

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, расширяет ассортимент своих продуктов. Новинками стали новые USB-хабы DIGMA, совместимые с USB Type-C. Всего представлено 8 моделей хабов.
Новые USB-хабы при помощи дополнительных портов помогают расширить функциональность устройств с разъёмом USB Type-C, таких как Apple Macbook, Google Pixelbook и Microsoft Surface.
Порты можно использовать для подключения дополнительных устройств – клавиатур, мышей, USB-носителей и многого другого.
Модели HUB-4U3.0-UC и HUB-4U2.0-UC оснащены 4-мя портами USB. В модели HUB-4U3.0-UC установлены порты USB 3.0, со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, тогда как в HUB-4U2.0-UC есть поддержка USB 2.0 с ограничением по скорости до 480 Мбит/с.
Модели HUB-7U3.0-UC и HUB-7U2.0-UC аналогичны моделям HUB-4U, но вместо 4-х портов в хабах установлены 7 портов USB.
USB-хаб DIGMA HUB-3U3.0-UC обладает тремя портами USB 3.0 и одним портом USB Type-C. Такой адаптер сохраняет функциональность USB Type-C и дополняет обычными портами USB-A.
В устройстве DIGMA HUB-2U3.0CH-UC установлены 2 порта USB 3.0, USB Type-C и порт HDMI. Видеовыход позволяет подключать внешний монитор или телевизор.
Хаб HUB-2U3.0CAU-UG оснащён двумя портами USB 3.0, одним портом USB Type-C, а также аудиовыходом для наушников или колонок и входом для микрофона.
Установленные порты для карт памяти TransFlash и SD в хабе DIGMA HUB-2U3.0CCR-UС, позволят фотографам удобно работать с фото- и видео-материалами.
Все провода в хабах изготовлены по технологии In-Mould Injection, что обеспечивает надёжную защиту от повреждений коннекторов при резких отключениях.
Устройства обладают стильным клиновидным дизайном в металлическом корпусе. Все модели выполнены в чёрном цвете, а USB-хабы с 4-мя портами обладают дополнительным серебристым вариантом.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики HUB-4U2.0-UC, HUB-7U2.0-UC
Протокол: USB 2.0
Скорость передачи данных: 480 мб/с
Совместимость: универсальная
Порты: USB-A (female) и USB Type-C (male)
Длина кабеля: 50 см (HUB-7U3.0-UC), 20 см (HUB-4U3.0-UC)
Ток нагрузки: 1.5 А
Форма оплётки: круглая
Максимальная мощность: 15 Вт (HUB-7U2.0-UC), 10 Вт (HUB-4U3.0-UC)
Размер устройства: 155х35х13 (HUB-7U2.0-UC), 155x35x12 (HUB-4U3.0-UC)
Технические характеристики 4U3.0, 3U3.0C, 2U3.0CH, 2U3.0CAU, 2U3.0CCR, 7U3.0C
Протокол: USB 3.0
Скорость передачи данных: 5 Гбит/с
Совместимость: универсальная
Порты: USB-A (female) и USB Type-C (male)
Длина кабеля: 50 см (HUB-7U3.0-UC), 20 см (остальные устройства)
Ток нагрузки: 1.5 А
Форма оплётки: круглая
Максимальная мощность: 15 Вт
Размер устройства: 155х35х13 (HUB-7U3.0-UC), 155x35x12 (остальные устройства)
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