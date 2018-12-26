Новые мобильные аккумуляторы DIGMA

26 декабря 2018, 10:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, объявляет о начале продаж портативных аккумуляторов для мобильных устройств, первых в своем ассортименте.

Новинки обладают ёмкой внутренней батареей и повышенной силой тока.



Линейка портативных аккумуляторов DIGMA включает в себя несколько моделей: DG-ME-10000 и DG-ME-15000 c одним портом USB, DG-ME-20000 c двумя портами USB, DG-10000-3U с тремя портами USB и DG-PD-30000 с поддержкой PowerDelivery и Qualcomm Quick Charge 3.0. В каждом из АКБ дополнительно установлен порт USB Type-C с возможностью зарядки в обе стороны.



Модель DG-PD-30000 обладает поддержкой технологий Qualcomm Quick Charge 3.0 и USB Power Delivery, которая позволяет быстрее заряжать совместимые устройства, с повышенным выходным напряжением. Quick Charge поддерживает широкий спектр смартфонов и планшетов на базе процессоров Qualcomm Snapdragon. В свою очередь PowerDelivery позволит заряжать ноутбуки с портами USB Type-C, такие как: Apple MacBook или Microsoft Surface Book.



В аккумуляторе DG-PD-30000 установлено два полноразмерных порта USB-A, порт USB Type-C, порт microUSB и Lightning (8-pin). Порт USB Type-C может заряжать как внешние устройства, так и сам АКБ.



У всех устройств единая повышенная сила тока в 3А, благодаря чему устройства могут заряжаться до 3-х раз быстрее, по сравнению с зарядными устройствами с током в 1 А.



Номинальная мощность составляет 15 Вт для всех моделей, кроме модели DG-PD-30000, чья мощность составляет 18 Вт.



АКБ поддерживает функцию сквозного заряда, что позволяет заряжать устройство во время заряда аккумулятора. Все АКБ обладают световой индикацией уровня заряда, благодаря четырём светодиодам.



Мобильные аккумуляторы оснащены 6 степенями защиты: от короткого замыкания, перегрузки по току, перегрузки по напряжению, перезаряда, глубокого разряда и перегрева.



Во всех мобильных аккумуляторах установлены литий-полимерные батареи, которые меньше весят, не обладают эффектом памяти и лучше переносят холодные температуры, что особенно актуально в России.



В комплектацию входят: АКБ и руководство пользователя.



Технические характеристики DIGMA DG-ME-10000



Материал корпуса: алюминий

Тип аккумулятора: Li-Polymer

Ёмкость аккумулятора: 10000 mAh

Входное напряжение: ~5 В

Выходное напряжение: 5 В

Номинальный входной ток: 3 А

Номинальный выходной ток: 3 А

Номинальная мощность: 15Вт

Выходной разъём: 1 х USB-А, 1 х USB Type-C

Входной разъём: 1 х microUSB, 1 х USB Type-C

Размер устройства: 132 х 70 х 15 мм

Вес: 246 г

Цвет: Серый

Гарантия: 12 месяцев



Технические характеристики DIGMA DG-ME-15000



Материал корпуса: алюминий

Тип аккумулятора: Li-Polymer

Ёмкость аккумулятора: 15000 mAh

Входное напряжение: ~5 В

Выходное напряжение: 5 В

Номинальный входной ток: 3 А

Номинальный выходной ток: 3 А

Номинальная мощность: 15Вт

Выходной разъём: 1 х USB-А, 1 х USB Type-C

Входной разъём: 1 х microUSB, 1 х USB Type-C

Размер устройства: 132 х 70 х 15 мм

Вес: 352 г

Цвет: Серый

Гарантия: 12 месяцев



Технические характеристики DIGMA DG-ME-20000



Материал корпуса: алюминий

Тип аккумулятора: Li-Polymer

Ёмкость аккумулятора: 20000 mAh

Входное напряжение: ~5 В

Выходное напряжение: 5 В

Номинальный входной ток: 3 А

Номинальный выходной ток: 3 А

Номинальная мощность: 15Вт

Выходной разъём: 2 х USB-А, 1 х USB Type-C

Входной разъём: 1 х microUSB, 1 х USB Type-C

Размер устройства: 132 х 70 х 15 мм

Вес: 430 г

Цвет: Серый

Гарантия: 12 месяцев



Технические характеристики DIGMA DG-10000-3U



Тип аккумулятора: Li-Polymer

Ёмкость аккумулятора: 10000 mAh

Входное напряжение: ~5 В

Выходное напряжение: 5 В

Номинальный входной ток: 3 А

Номинальный выходной ток: 3 А

Номинальная мощность: 15Вт

Выходной разъём: 3 х USB-А, 1 х USB Type-C

Входной разъём: 1 х microUSB, 1 х USB Type-C

Размер устройства: 127 х 73 х 16.5 мм

Вес: 220 г

Цвет: Чёрный и белый

Гарантия: 12 месяцев



Технические характеристики DIGMA DG-PD-30000



Материал корпуса: алюминий

Совместимость: для ноутбуков, планшетов, смартфонов

Тип аккумулятора: Li-Polymer

Ёмкость аккумулятора: 20000 mAh

Входное напряжение: ~5 В

Выходное напряжение: 5 В – 12 В

Номинальный входной ток: 3 А

Номинальный выходной ток: 3 А

Номинальная мощность: 18 Вт

Выходной разъём: 2 х USB-А, 1 х USB Type-C

Входной разъём: 1 х microUSB, 1 x USB Type-C, 1 x Lightning (8-pin)

Размер устройства: 90 х 165 х 30 мм

Вес: 760 г

Цвет: Серебристый

Гарантия: 12 месяцев

