Универсальный аккумулятор DIGMA DG-PD-40000: для ноутбука и для смартфона

14 января 2019, 12:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, начинает продажи портативного аккумулятора DG-PD-40000. Ключевой особенностью новинки является возможность заряжать как смартфон, так и ноутбук.

Аккумулятор DIGMA DG-PD-40000 обладает сразу несколькими портами для различных устройств: два полноразмерных порта USB, порт USB Type-C, а также отдельные порты для заряда ноутбуков и самой батареи. Для подключения ноутбуков в комплекте есть 11 коннекторов, для совместимости с большинством портативных компьютеров.



Аккумуляторная батарея поддерживает сразу две технологии быстрой зарядки устройств. Первая - это Qualcomm Quick Charge 3.0 для смартфонов и планшетов, с процессорами Qualcomm Snapdragon, а вторая - USB Power Delivery для зарядки ноутбуков с портами USB Type-C, такими как Apple MacBook.



АКБ поддерживает функцию сквозного заряда, что позволяет заряжать устройство во время подзарядки аккумулятора. В верхней части аккумулятора установлен небольшой LED-экран с обозначением объёма заряда батареи.



Выходная сила тока аккумулятора автоматически подстраивается под заряжаемый гаджет и может достигать 8.8 А, что значительно больше большинства представленных на рынке аккумуляторных батарей.



Мобильный аккумулятор DIGMA оснащён 6 степенями защиты: от короткого замыкания, перегрузки по току, перегрузки по напряжению, перезаряда, глубокого разряда и перегрева.



Прочный матовый алюминиевый корпус, выполненный в стильном чёрном цвете, надёжно защищает аккумулятор от повреждений.



В аккумуляторе установлена литий-полимерная батарея, которая меньше весит, не обладает эффектом памяти, а также лучше переносит холодные и высокие температуры. Большой объём батареи на 40000 mAh позволит не беспокоиться о подзарядке устройства долгое время.



В комплектацию входит: аккумулятор, 11 коннекторов, кабель USB Type-C, кабель питания для зарядки ноутбуков, сетевой адаптер питания для зарядки аккумулятора и руководство пользователя.



Технические характеристики DIGMA DG-PD-40000



Материал корпуса: алюминий

Совместимость: для ноутбуков, планшетов, смартфонов

Тип аккумулятора: Li-Polymer

Ёмкость аккумулятора: 40000 mAh

Номинальный входной ток: 2 А

Номинальный выходной ток: 8.8 А

Напряжение батареи: 5 В

Мощность: 100 Вт

Выходной разъём: 2 х USB-А, 1 х USB Type-C, 1 x DC-OUT

Входной разъём: 1 х DC-IN, 1 x USB Type-C, 1 x Lightning (8-pin)

Размер устройства: 235 х 115 х 22 мм

Вес: 1200 г

Цвет: Чёрный

Гарантия: 12 месяцев