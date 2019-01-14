14 января 2019, 12:15

Универсальный аккумулятор DIGMA DG-PD-40000: для ноутбука и для смартфона

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, начинает продажи портативного аккумулятора DG-PD-40000. Ключевой особенностью новинки является возможность заряжать как смартфон, так и ноутбук.

Аккумулятор DIGMA DG-PD-40000 обладает сразу несколькими портами для различных устройств: два полноразмерных порта USB, порт USB Type-C, а также отдельные порты для заряда ноутбуков и самой батареи. Для подключения ноутбуков в комплекте есть 11 коннекторов, для совместимости с большинством портативных компьютеров.

Аккумуляторная батарея поддерживает сразу две технологии быстрой зарядки устройств. Первая - это Qualcomm Quick Charge 3.0 для смартфонов и планшетов, с процессорами Qualcomm Snapdragon, а вторая - USB Power Delivery для зарядки ноутбуков с портами USB Type-C, такими как Apple MacBook.

АКБ поддерживает функцию сквозного заряда, что позволяет заряжать устройство во время подзарядки аккумулятора. В верхней части аккумулятора установлен небольшой LED-экран с обозначением объёма заряда батареи.

Выходная сила тока аккумулятора автоматически подстраивается под заряжаемый гаджет и может достигать 8.8 А, что значительно больше большинства представленных на рынке аккумуляторных батарей.

Мобильный аккумулятор DIGMA оснащён 6 степенями защиты: от короткого замыкания, перегрузки по току, перегрузки по напряжению, перезаряда, глубокого разряда и перегрева.

Прочный матовый алюминиевый корпус, выполненный в стильном чёрном цвете, надёжно защищает аккумулятор от повреждений.

В аккумуляторе установлена литий-полимерная батарея, которая меньше весит, не обладает эффектом памяти, а также лучше переносит холодные и высокие температуры. Большой объём батареи на 40000 mAh позволит не беспокоиться о подзарядке устройства долгое время.

В комплектацию входит: аккумулятор, 11 коннекторов, кабель USB Type-C, кабель питания для зарядки ноутбуков, сетевой адаптер питания для зарядки аккумулятора и руководство пользователя.

Технические характеристики DIGMA DG-PD-40000

    Материал корпуса: алюминий
    Совместимость: для ноутбуков, планшетов, смартфонов
    Тип аккумулятора: Li-Polymer
    Ёмкость аккумулятора: 40000 mAh
    Номинальный входной ток: 2 А
    Номинальный выходной ток: 8.8 А
    Напряжение батареи: 5 В
    Мощность: 100 Вт
    Выходной разъём: 2 х USB-А, 1 х USB Type-C, 1 x DC-OUT
    Входной разъём: 1 х DC-IN, 1 x USB Type-C, 1 x Lightning (8-pin)
    Размер устройства: 235 х 115 х 22 мм
    Вес: 1200 г
    Цвет: Чёрный
    Гарантия: 12 месяцев


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