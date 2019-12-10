DG-10000-SML, DG-10000-SML-BL и DG-20000-PL - мобильные аккумуляторы DIGMA

10 декабря 2019, 12:45

Производитель цифровой техники и электроники DIGMA анонсировал старт продаж новых моделей портативных мобильных аккумуляторов — DG-10000-SML, DG-10000-SML-BL и DG-20000-PL.

Представленные устройства различаются дизайном, ёмкостью заряда встроенных батарей питания и количеством доступных пользовательских интерфейсов.

Есть вещи, без которых в современном мире существовать решительно некомфортно. Без преувеличений к их разряду можно смело отнести портативные мобильные аккумуляторы – или пауэрбанки (от англ. “Power Bank” - внешний аккумулятор). Это тот самый случай, когда дополнительные аргументы не потребуются: ведь если мобильный телефон «сел», то вы без него как без рук. Представляем переносные «зарядки» от DIGMA – DG-10000-SML, DG-10000-SML-BL и DG-20000-PL.Новые пауэрбанки DIGMA обладают всеми важными для устройств подобного назначения характеристиками. Благодаря этому они станут незаменимыми компаньонами в путешествии, ежедневной дороге на работу и домой, а также пикнике или долгой прогулке.Один из первоочерёдных параметров, требуемых от мобильного аккумулятора – его достаточная ёмкость. Пожалуй, практичными устройствами можно назвать модели, которые имеют в запасе от 10000 мА. Как раз к ним и относятся представленные новинки DG-10000-SML и DG-10000-SML-BL.Все три представленные модели выглядят по-разному. Ток заряда составляет значение, равное 3 А – этого достаточно для того, чтобы заряжать мобильные телефоны, планшеты или маломощные ноутбуки. Каждое из устройств, речь о которых сегодня, снабжено поддержкой Type-c in/out. Это означает, что они могут как заряжаться сами, так и заряжать другие устройства с помощью указанного интерфейса. У всех новинок есть цифровые дисплеи с индикацией заряда в процентном соотношении.DG-10000-SML-BL – самая немногочисленная с точки зрения количества доступных для пользования интерфейсов. Данный пауэрбанк получил по одному входу трёх популярных типов: USB 2.0, USB Type-C и Micro-USB 2.0.Кроме того, эта модель поддерживает технологию USB Power Delivery – протокол зарядки, который использует высокоскоростной порт и кабель USB-C для ускоренной зарядки устройств. Самый новый стандарт USB PD (версия 3) включает в себя 4 разных профиля передачи электроэнергии: 5 В, 9 В, 15 В и 20 В.Новинка DG-10000-SML – несколько другой вариант. У него нет быстрой зарядки, зато есть ещё один USB-порт, в придачу к USB Type-C и Micro-USB 2.0. Для этой модели доступно два цветовых исполнения: классический чёрный и элегантный белый. Мощность DG-10000-SML и DG-10000-SML-BL составляет 15 Вт.DIGMA выпустил и более ёмкую модель с 20000 мА на борту – DG-20000-PL. Этот аккумулятор также поддерживает технологию быстрой зарядки. Из доступных интерфейсов – два порта USB 2.0, а также по одному USB Type-C и Micro-USB 2.0. Мощность устройства – 18 Вт. Также реализована поддержка технологии USB Power Delivery.В комплект поставок представленных устройств входят: мобильный аккумулятор и руководство пользователя.