DIGMA представляет автомобильный компрессор QBK-120 с аккумулятором

28 апреля 2025, 9:15

Бренд DIGMA представляет новинку в категории авто аксессуаров — автомобильный ком-прессор QBK-120 с встроенным аккумулятором.

Это больше, чем просто насос для шин — это универсальное устройство, которое пригодится круглый год, а особенно в летний сезон. Бла-годаря встроенному аккумулятору на 2000 мА·ч, он не требует подключения к прикуривателю или розетке. Это делает его абсолютно мобильным, удобным и готовым к работе в любой ситуации — на трассе, на пляже, на даче, в кемпинге или прямо во дворе.

DIGMA QBK-120 делает использование интуитивным и безопасным:Умный автостоп — компрессор автоматически отключается при достижении заданного давленияПредустановленные режимы — для авто, мото, вело и мячейВстроенный фонарик — удобно в темное время сутокНабор переходников — для любых нужд, от колес до надувного диванаИнформационный дисплей – отображает заданные параметры работы и уровень зарядаФункция Power Bank – зарядка любых гаджетов от компрессораУдобное управление — с помощью функциональной поворотной кнопки все настройки выбираются бук-вально одним движениемКомпактный корпус легко помещается в бардачке или рюкзаке. А стильный дизайн делает устрой-ство не только функциональным, но и визуально эстетичным. Продуманная эргономика корпуса обеспечивает комфортное удержание в руке и удобное использование в любых условиях. Это устройство, которое вы будете брать с собой в поездки не потому, что надо, а потому что оно реаль-но выручает.Летний сезон — это не только дороги, но и отдых на природе, путешествия, дача, пляж и бассейн. С DIGMA QBK-120 можно забыть о том, как это — надувать круг вручную, искать насос у соседей по пляжу или таскать тяжёлый шланг по саду. Просто достаньте компрессор, выберите нужную насадку и включите — всё остальное он сделает сам.