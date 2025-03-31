Digma DGPF10E - новые компактные мобильные аккумуляторы

31 марта 2025, 12:45

Бренд Digma, производитель цифровых устройств и электроники для дома и офиса, расширяет линейку портативных зарядных устройств, представив новую модель аккумуляторов: Digma DGPF10E 10000mAh 45W.



Акумулятор Digma DGPF10E поддерживает технологии быстрой зарядки Power Delivery (PD) и Quick Charge (QC) 3.0, что позволяет значительно сократить время зарядки смартфонов, планшетов и других устройств. В комплект входит кабель, совместимый с технологией быстрого заряда, что обеспечивает удобство использования прямо из коробки.



Корпус аккумулятора выполнен из алюминиевого сплава, который не только придает устройствам стильный внешний вид, но и обеспечивает защиту от физических повреждений. Металлический корпус выполняет функцию пассивного охлаждения, способствуя эффективному отводу тепла во время работы.



Благодаря новой архитектуре внутреннего пространства, размеры аккумулятора были уменьшены на 25% по сравнению с традиционными моделями аналогичной емкости. Это делает устройства более удобными для транспортировки и использования в дороге.



Аккумулятор оснащен системой многоуровневой защиты, которая обеспечивает безопасность подключенных устройств. Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и перезаряда делает использование аккумулятора безопасным и надежным.

Модель Digma DGPF10E – компактное и мощное устройство, способное заряжать не только мобильные гаджеты, но и ноутбуки, благодаря поддержке Power Delivery 45 Вт.