Новые сетевые зарядные устройства в ассортименте DIGMA

29 января 2019, 13:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новые продукты в линейке сетевых зарядных устройств. Новинки обладают функциональностью быстрого заряда устройств.Новинки представлены моделями DGWC-2U-QC3.0, DGPD-18W и DGPD-45W. Все они ориентированы на быструю зарядку батарей для различных гаджетов.Модель DIGMA DGWC-2U-QC3.0 ориентируется на устройства с поддержкой технологии Qualcomm Quick Charge 3.0. Данная технология присутствует во всех современных смартфонах и планшетах с процессорами Qualcomm Snapdragon и Samsung Exynos. Номинальный выходной ток составляет в таком случае 5.4 А.СЗУ DGPD-18W и DGPD-45W поддерживают технологию USB PowerDelivery, которая даёт возможность гаджеты с совместимыми микроконтроллерами питания с повышенной мощностью. Выходной ток в режиме быстрого заряда составляет 3 А для DGPD-18W и 5.5 A для DGPD-45W.Мощность зарядок DGPD-18W, DGWC-2U-QC3.0 и DGPD-45W составляет 18 Вт, 30 Вт и 45 Вт, соответственно.СЗУ DGPD-18W оснащён только одним портом USB Type-C, DGPD-45W портом USB-A и USB-C, а DGWC-2U-QC3.0 обладает двумя полноразмерными портами USB-А.В комплекте с зарядными устройствами DIGMA DGPD идёт кабель USB Type-C длиной 1.2 метра, который отлично подойдёт под совместимые устройства с USB PowerDelivery, такими как Apple MacBook или Microsoft Surface.Линейка DGPD представлена в белом цвете, тогда как DGWC-2U-QC3.0 в полностью чёрном.Зарядные устройства обладают 4 степенями защиты: от перегрузки по току, перегрузки по напряжению, от короткого замыкания и импульсных помех.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DIGMA DGWC-2U-QC3.0Входное напряжение: 110-240 ВВыходное напряжение: 5 В / 9 В / 12ВНоминальный входной ток: 0.5 АНоминальный выходной ток: 5.4 АНоминальная мощность: 30 ВтРазмер устройства: 45 х 100 х 26 ммВес: 69 гРазъём зарядного устройства: USB х2Совместимость: универсальнаяЦвет: чёрныйТехнические характеристики DIGMA DGPD -18 WВходное напряжение: 110-240 ВВыходное напряжение: 5 В / 9 В / 12 ВНоминальный входной ток: 0.35 АНоминальный выходной ток: 3 АНоминальная мощность: 18 ВтРазмер устройства: 49 х 86 х 27 ммВес: 74 гРазъём зарядного устройства: USBСовместимость: универсальнаяЦвет: белыйТехнические характеристики DIGMA DGPD -45 WВходное напряжение: 110-240 ВВыходное напряжение: 5 В / 9 В / 12 В / 15 ВНоминальный входной ток: 0.8 АНоминальный выходной ток: 5.5 АНоминальная мощность: 45 ВтРазмер устройства: 61 х 98 х 28 ммВес: 97 гРазъём зарядного устройства: USBСовместимость: универсальнаяЦвет: белый