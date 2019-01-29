29 января 2019, 13:45

Новые сетевые зарядные устройства в ассортименте DIGMA

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новые продукты в линейке сетевых зарядных устройств. Новинки обладают функциональностью быстрого заряда устройств.

Новинки представлены моделями DGWC-2U-QC3.0, DGPD-18W и DGPD-45W. Все они ориентированы на быструю зарядку батарей для различных гаджетов.

Модель DIGMA DGWC-2U-QC3.0 ориентируется на устройства с поддержкой технологии Qualcomm Quick Charge 3.0. Данная технология присутствует во всех современных смартфонах и планшетах с процессорами Qualcomm Snapdragon и Samsung Exynos. Номинальный выходной ток составляет в таком случае 5.4 А.

СЗУ DGPD-18W и DGPD-45W поддерживают технологию USB PowerDelivery, которая даёт возможность гаджеты с совместимыми микроконтроллерами питания с повышенной мощностью. Выходной ток в режиме быстрого заряда составляет 3 А для DGPD-18W и 5.5 A для DGPD-45W.

Мощность зарядок DGPD-18W, DGWC-2U-QC3.0 и DGPD-45W составляет 18 Вт, 30 Вт и 45 Вт, соответственно.

СЗУ DGPD-18W оснащён только одним портом USB Type-C, DGPD-45W портом USB-A и USB-C, а DGWC-2U-QC3.0 обладает двумя полноразмерными портами USB-А.

В комплекте с зарядными устройствами DIGMA DGPD идёт кабель USB Type-C длиной 1.2 метра, который отлично подойдёт под совместимые устройства с USB PowerDelivery, такими как Apple MacBook или Microsoft Surface.

Линейка DGPD представлена в белом цвете, тогда как DGWC-2U-QC3.0 в полностью чёрном.

Зарядные устройства обладают 4 степенями защиты: от перегрузки по току, перегрузки по напряжению, от короткого замыкания и импульсных помех.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA DGWC-2U-QC3.0

    Входное напряжение: 110-240 В
    Выходное напряжение: 5 В / 9 В / 12В
    Номинальный входной ток: 0.5 А
    Номинальный выходной ток: 5.4 А
    Номинальная мощность: 30 Вт
    Размер устройства: 45 х 100 х 26 мм
    Вес: 69 г
    Разъём зарядного устройства: USB х2
    Совместимость: универсальная
    Цвет: чёрный

Технические характеристики DIGMA DGPD -18 W

    Входное напряжение: 110-240 В
    Выходное напряжение: 5 В / 9 В / 12 В
    Номинальный входной ток: 0.35 А
    Номинальный выходной ток: 3 А
    Номинальная мощность: 18 Вт
    Размер устройства: 49 х 86 х 27 мм
    Вес: 74 г
    Разъём зарядного устройства: USB
    Совместимость: универсальная
    Цвет: белый

Технические характеристики DIGMA DGPD -45 W

    Входное напряжение: 110-240 В
    Выходное напряжение: 5 В / 9 В / 12 В / 15 В
    Номинальный входной ток: 0.8 А
    Номинальный выходной ток: 5.5 А
    Номинальная мощность: 45 Вт
    Размер устройства: 61 х 98 х 28 мм
    Вес: 97 г
    Разъём зарядного устройства: USB
    Совместимость: универсальная
    Цвет: белый
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