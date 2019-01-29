Новые сетевые зарядные устройства в ассортименте DIGMA

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новые продукты в линейке сетевых зарядных устройств. Новинки обладают функциональностью быстрого заряда устройств.
Новинки представлены моделями DGWC-2U-QC3.0, DGPD-18W и DGPD-45W. Все они ориентированы на быструю зарядку батарей для различных гаджетов.
Модель DIGMA DGWC-2U-QC3.0 ориентируется на устройства с поддержкой технологии Qualcomm Quick Charge 3.0. Данная технология присутствует во всех современных смартфонах и планшетах с процессорами Qualcomm Snapdragon и Samsung Exynos. Номинальный выходной ток составляет в таком случае 5.4 А.
СЗУ DGPD-18W и DGPD-45W поддерживают технологию USB PowerDelivery, которая даёт возможность гаджеты с совместимыми микроконтроллерами питания с повышенной мощностью. Выходной ток в режиме быстрого заряда составляет 3 А для DGPD-18W и 5.5 A для DGPD-45W.
Мощность зарядок DGPD-18W, DGWC-2U-QC3.0 и DGPD-45W составляет 18 Вт, 30 Вт и 45 Вт, соответственно.
СЗУ DGPD-18W оснащён только одним портом USB Type-C, DGPD-45W портом USB-A и USB-C, а DGWC-2U-QC3.0 обладает двумя полноразмерными портами USB-А.
В комплекте с зарядными устройствами DIGMA DGPD идёт кабель USB Type-C длиной 1.2 метра, который отлично подойдёт под совместимые устройства с USB PowerDelivery, такими как Apple MacBook или Microsoft Surface.
Линейка DGPD представлена в белом цвете, тогда как DGWC-2U-QC3.0 в полностью чёрном.
Зарядные устройства обладают 4 степенями защиты: от перегрузки по току, перегрузки по напряжению, от короткого замыкания и импульсных помех.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA DGWC-2U-QC3.0
Входное напряжение: 110-240 В
Выходное напряжение: 5 В / 9 В / 12В
Номинальный входной ток: 0.5 А
Номинальный выходной ток: 5.4 А
Номинальная мощность: 30 Вт
Размер устройства: 45 х 100 х 26 мм
Вес: 69 г
Разъём зарядного устройства: USB х2
Совместимость: универсальная
Цвет: чёрный
Технические характеристики DIGMA DGPD -18 W
Входное напряжение: 110-240 В
Выходное напряжение: 5 В / 9 В / 12 В
Номинальный входной ток: 0.35 А
Номинальный выходной ток: 3 А
Номинальная мощность: 18 Вт
Размер устройства: 49 х 86 х 27 мм
Вес: 74 г
Разъём зарядного устройства: USB
Совместимость: универсальная
Цвет: белый
Технические характеристики DIGMA DGPD -45 W
Входное напряжение: 110-240 В
Выходное напряжение: 5 В / 9 В / 12 В / 15 В
Номинальный входной ток: 0.8 А
Номинальный выходной ток: 5.5 А
Номинальная мощность: 45 Вт
Размер устройства: 61 х 98 х 28 мм
Вес: 97 г
Разъём зарядного устройства: USB
Совместимость: универсальная
Цвет: белый
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