DIGMA представляет высокоскоростную сетевую карту DPE12G5-TX

23 мая 2025, 11:45

Бренд DIGMA расширяет линейку сетевого оборудования и представляет сетевую карту DPE12G5-TX — решение для пользователей, которым необходима высокая пропускная способность проводного соединения.



Устройство поддерживает стандарт 2.5G Ethernet, что обеспечивает скорость передачи данных, в 2,5 раза превышающую возможности традиционного гигабитного соединения, при этом сохраняя обратную совместимость с сетями предыдущих поколений.

Сетевая карта DIGMA DPE12G5-TX идеально подходит для домашних и офисных ПК, рабочих станций, NAS-хранилищ и других систем, где требуется быстрая и стабильная передача данных внутри локальной сети. Устройство поможет модернизировать устаревшие конфигурации или дополнить современные сборки, обеспечив уверенную работу в условиях высокой сетевой активности.Гибкость установки — одно из ключевых преимуществ модели. Благодаря интерфейсу PCI Express и наличию двух монтажных планок в комплекте (стандартной и укороченной), DPE12G5-TX легко интегрируется как в полноразмерные корпуса, так и в низкопрофильные решения, включая компактные рабочие станции.Эффективная система пассивного охлаждения с алюминиевым радиатором обеспечивает стабильность и надежность даже при продолжительной нагрузке — будь то передача больших объемов данных, потоковое воспроизведение или резервное копирование в рамках локальной сети.Ключевые особенности DIGMA DPE12G5-TX:Скорость до 2,5 Гбит/с — высокая пропускная способность для быстрой передачи данных внутри сети.Пассивное охлаждение — алюминиевый радиатор снижает тепловую нагрузку и увеличивает срок службы устройства.Комплект из двух монтажных планок — установка возможна как в стандартные, так и в низкопрофильные корпуса.Интерфейс PCI Express — простой и универсальный способ модернизации как новых, так и уже используемых систем.Надежность и универсальность от DIGMAСетевая карта DPE12G5-TX — часть расширяющегося портфеля сетевых решений DIGMA. На официальном сайте представлены устройства для различных сценариев: сетевые карты с интерфейсом PCIe, USB Ethernet-адаптеры, Wi-Fi модули USB и многое другое.Независимо от того, собираете ли вы новый ПК, апгрейдите рабочую машину или подключаете ноутбук к проводной сети — в каталоге DIGMA вы найдёте подходящее устройство.