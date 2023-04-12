2-портовая сетевая карта QNAP с пропускной способностью 200 Гбит/с

12 апреля 2023, 13:45

Компания QNAP выпустила двухпортовую сетевую карту расширения QXG-100G2SF-CX6 с интерфейсами 100 Гбит/c и PCIe 4.0.

Оснащенная контроллером NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Dx с общей пропускной способностью до 200 Гбит/с, карта предназначена для работы в сетевых хранилищах QNAP, а также серверах под управлением Windows и Linux.

QXG-100G2SF-CX6 оптимально подходит для модернизации сетевых инфраструктур благодаря высокой скорости передачи данных и невероятно малой задержке в приложениях, требовательных к полосе пропускания, которые используются в центрах обработки данных, средах виртуализации, сценариях с потоковой трансляцией мультимедиа и критически важными задачами резервного копирования/восстановления.QXG-100G2SF-CX6 максимально раскрывает потенциал производительности флеш-хранилищ QNAP для твердотельных накопителей NVMe, таких как TS-h2490FU, TDS-h2489FU, TS-h1090FU и TS-h1290FX, оснащенных разъемами PCIe Gen 4 для достижения высокой пропускной способности и низкой задержки.

При использовании высокоскоростных коммутаторов и технологий RDMA, RoCE v1/v2 и SR-IOV (1K VF и 8 PF) будет обеспечена быстрая передача данных и эффективность сети между NAS и другими устройствами. Карта QXG-100G2SF-CX6 также устанавливается на платформы Windows Server® (2016 или 2019) и Linux.