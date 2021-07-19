QXG-100G2SF-E810 - 2-портовая карта 100 Гбит/c от QNAP

19 июля 2021, 15:15

Компания QNAP выпустила двухпортовую сетевую карту QXG-100G2SF-E810, которая обеспечивает пропускную способность до 100 Гбит/с при установке в NAS QNAP или компьютеры под управлением операционных систем Windows и Linux.

QXG‑100G2SF‑E810 оснащена контроллером Intel Ethernet E810 и шиной PCIe 4.0, а также поддерживает технологии iWARP, RDMA и SR‑IOV, поэтому идеально подходит для виртуализации и центров обработки данных с высокой интенсивностью ввода‑вывода и чувствительностью к задержкам.Сетевая карта оптимально сочетается с флагманским решением QNAP TS‑h2490FU, которое можно использовать с высокоскоростными коммутаторами для создания высокопроизводительных центров обработки данных. All‑Flash сетевое хранилище TS‑h2490FU оснащено 24 отсеками для накопителей U.2 NVMe, потенциал производительности которых раскрывается при использовании QXG‑100G2SF‑E810, установленной в слот PCIe Gen 4 x16. Такая система полностью реализует производительность 100‑гигабитного сетевого интерфейса и убирает узкие места при виртуализации инфраструктуры, обработке мультимедиа высокого разрешения, а также выполнении критически важных задач резервного копирования и восстановления данных.