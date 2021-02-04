Карты с портами SAS 12 Гбит/с для расширения емкости NAS до 4,6 ПБ от QNAP

4 февраля 2021, 13:45

Компания QNAP выпустила карты QXP‑1620S и QXP‑820S с интерфейсом SAS 12 Гбит/c для подключения модулей расширения из серий TL SAS JBOD и REXP, в том числе цепочкой через высокоскоростные кабели mini SAS HD, к сетевым накопителям для увеличения общей емкости до 4,6 ПБ.

Решения сетевого хранения на основе интерфейса SAS обеспечивают энергоэффективность, малую задержку и высокую производительность операций ввода‑вывода в секунду, что востребовано при создании высоконадежных ИТ‑сред для виртуализации, охранного видеонаблюдения, обработки больших данных, редактирования и трансляции медиаконтента.Четырехпортовый QXP‑1620S и двухпортовый QXP‑820S поддерживают многопутевую маршрутизацию и агрегацию каналов между NAS и модулями расширения, чтобы балансировать нагрузку и резервировать передачу данных для предотвращения остановок системных служб и критически важных операций, например резервного копирования.Системные требованияПеред приобретением всегда сверяйтесь со списком совместимых комплектующих для определенной модели NAS.Операционные системы: QTS 4.5.1 и выше, QuTS hero h4.5.1 и выше, а также QES с запланированным релизом в первом квартале 2021 года.