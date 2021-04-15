QNAP TS-932-PX — компактный и доступный NAS с портами 10 и 2,5 Гбит/c

15 апреля 2021, 12:15

QNAP представляет TS-932-PX — компактный NAS‑сервер с гибридной 9‑дисковой корзиной, двумя портами 10 Гбит/с SFP+ и двумя портами 2,5 Гбит/c RJ‑45.



Пять 3,5‑дюймовых отсеков являются универсальными и подходят для установки жестких дисков и твердотельных накопителей с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, четыре 2,5‑дюймовых отсека предназначены для создания кэша или быстрого уровня хранения на SSD. Модель рекомендуются для небольших предприятий и офисов, где необходимо организовать отказоустойчивое хранение информации, общий и удаленный доступ к файлам, многовариантное резервное копирование, систему IP‑видеонаблюдения, VPN‑сервер и другие прикладные сервисы.

Четырехъядерный процессор с частотой 1,7 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти DDR4 (расширяется до 16 ГБ), а также сетевые порты 10 и 2,5 Гбит/с обеспечивают высокую производительность и широкие возможности подключения, особенно при использовании SSD‑кэша или автоматического многоуровневого хранения данных по технологии Qtier.Операционная система QTS предоставляет множество решений для различных бизнес‑задач: HBS — универсальный инструмент резервного копирования, восстановления и синхронизации для надежного хранения данных; QVPN — приложение для настройки VPN-сервера по протоколам PPTP/L2TP/OpenVPN; QVR Pro — профессиональное решение для IP‑видеонаблюдения.Емкость сетевого хранилища TS‑932PX масштабируется через USB‑порты при подключении модулей расширения QNAP серий TL и TR.Технические характеристикиНастольный корпус, пять 3,5‑дюймовых и четыре 2,5‑дюймовых отсеков для накопителей SATA 6 Гбит/с с возможностью горячей замены, четырехъядерный процессор Annapurna Labs AL324 1,7 ГГц, слот SODIMM с 4 ГБ оперативной памяти DDR4 (максимальный объем 16 ГБ), два порта 10 Гбит/c SFP+, два порта 2,5 Гбит/c RJ‑45, три порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с).