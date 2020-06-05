5 июня 2020, 10:45

QNAP сообщает о начале поставок неуправляемых коммутаторов QSW‑308‑1C и QSW‑308S, которые имеют по три 10-гигабитных разъема SFP+ и восемь гигабитных портов RJ‑45 для подключения сетевых устройств в условиях дома или малого офиса.

Модель QSW‑308‑1C получила один комбинированный порт SFP+/RJ‑45, который поддерживает стандарт NBASE‑T и сетевые соединения на скоростях 10/5/2,5/1 Гбит/с и 100 Мбит/с.При подключении компьютеров, серверов, сетевых накопителей и других устройств с поддерживаемыми интерфейсами, в том числе через адаптеры и платы расширения QNAP, коммутаторы способны предоставить суммарную пропускную способность до 76 Гбит/с. Для оптимальной скорости включены функции автосогласования и параллельного обнаружения дуплекса, а также поддерживается передача пакетов JumboFrame.Корпуса коммутаторов выполнены в компактном настольном исполнении и имеют пассивную систему охлаждения без вентиляторов для удобного размещения и бесшумной работы.Основные характеристики коммутаторовQSW‑308‑1C: три 10‑гигабитных разъема SFP+, один из которых совмещен с портом RJ‑45 и поддерживает скорости 10/5/2,5/1 Гбит/с и 100 Мбит/c, восемь гигабитных портов RJ‑45;QSW-308S: три 10‑гигабитных разъема SFP+ и восемь гигабитных портов RJ‑45;Настольный корпус, безвентиляторный дизайн, автосогласование, поддержка JumboFrame.