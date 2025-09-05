QNAP QSW-M3224-24T - 24-портовый 10-гигабитный управляемый коммутатор

5 сентября 2025, 12:15

Компания QNAP выпустила полностью управляемый 10-гигабитный коммутатор QSW-M3224-24T уровня L3 Lite.

Благодаря двадцати четырем мультигигабитным портам 10 Гбит/c, возможностям управления L3 Lite и резервированию сети MC-LAG, QSW-M3224-24T помогает предприятиям развернуть стабильную и эффективную высокоскоростную сетевую инфраструктуру любого масштаба.

QSW-M3224-24T использует программное обеспечение для управления сетью QNAP Switch System (QSS) Pro, которое включает функции управления третьего уровня, в том числе настройку IP (IPv4, IPv6, DNS), статической маршрутизации, DHCP-сервера, SNTP и расширенные функции VLAN, чтобы гибко развертывать и управлять сегментами передачи данных. Также поддерживается агрегация каналов связи между несколькими шасси (MC-LAG) для бесперебойной работы коммутации, высокой доступности и отказоустойчивости сети. Благодаря функциям отслеживания IGMP и управления SNMP, а также мастеру AV-over-IP, к коммутатору QSW-M3224-24T могут подключаться несколько конечных точек AV и пересылать многоадресный трафик, избегая перегрузок и лишней передачи данных — это снижает задержку и повышает эффективность сети.QSW-M3224-24T оснащен двадцатью четырьмя портами 10 Гбит/c RJ45, совместимыми с технологиями Multi-Gigabit NBASE-T (10, 5, 2,5 и 1 Гбит/c), при этом обеспечивает коммутационную способность до 480 Гбит/с для подключения нескольких управляемых коммутаторов второго уровня и высокоскоростных сетевых устройств. Скорость 10 Гбит/с достигается при использовании кабелей категории категории 6a или выше. Коммутатор также поддерживает функции управления L2, такие как LACP, ACL и QoS для эффективного управления пропускной способностью сети и повышения безопасности, а также протокол RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), для сетей с поддержкой расширения, резервирования и предотвращения петель.Основные характеристикиКорпус для монтажа в стойку высотой 1U; 24 порта 10 Гбит/с RJ45 (поддержка 10/5/2,5/1/ Гбит/с и 100 Мбит/с), коммутационная способность до 480 Гбит/с; совместимость с IEEE 802.3x; автосогласование.