Реестровые коммутаторы QTECH QSW-3310 и QSW-3750

20 июля 2022, 15:15

Коммутаторы линейки QSW-3310 – это управляемые гигабитные L3 коммутаторы, разработанные специально для операторов связи и сетей MAN, которые поддерживают следующий функционал:



Комплексный QoS.

Расширенные функции VLAN (VLAN VPN, Voice VLAN, QinQ и др.).

Управление полосой пропускания.

Интеллектуальное управление безопасностью.

Стандарты Ethernet OAM (Operations, Administration, Maintenance).

Функции управления и сервисы Triple Play, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к операторским сетям и сетям MAN.

Коммутаторы имеют расширенные возможности управления и функции безопасности для обеспечения высокой производительности и масштабируемости.

Коммутатор QSW-3750

Коммутаторы линейки QSW-3750 – это серия многофункциональных высокопроизводительных коммутаторов с повышенной безопасностью. Коммутаторы данной серии обладают превосходным конструктивным исполнением, надежностью и простотой использования. Базовый функционал коммутаторов полностью соответствует мировым требованиям для построения надежных сетей уровня доступа.Широкий модельный ряд позволяет подобрать решение, оптимально соответствующее требованиям заказчика. Все коммутаторы построены на современной аппаратной базе и проходят тщательную проверку на всех стадиях производства.Коммутаторы осуществляют подключение конечных пользователей к сети крупных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса. Данная серия является отличным решением для построения частных, защищенных сетей.