QNAP QSW-M7308R-4X — управляемый коммутатор с портами 25 и 100 Гбит/c

8 августа 2025, 13:15

Компания QNAP выпустила управляемый коммутатор QSW-M7308R-4X с четырьмя 100-гигабитными портами QSFP28 и восемью 25-гигабитными портами SFP28, представляющий собой экономичное и компактное решение для малого и среднего бизнеса, которое идеально сочетается с NAS QNAP и другим оборудованием с сетевыми интерфейсами 25 и 100 Гбит/c.

Благодаря коммутационной способности до 1200 Гбит/с, QSW-M7308R-4X удовлетворяет потребности предприятий в высокой пропускной способности для хранения больших данных, видеомонтажа, виртуализации и приложений искусственного интеллекта, а также ускоряет развертывание инфраструктуры для офисных центров хранения данных, интеллектуальной медицины и профессиональных мультимедийных студий.Порты QSW-M7308R-4X поддерживают кабели DAC или трансиверы LR/SR с совместимыми интерфейсами. Сетевой интерфейс 25 Гбит/c SFP28 также обратно совместим с 10 Гбит/c SFP+ и 1 Гбит/c SFP. Поддерживается полнодуплексный режим передачи данных и FEC (прямая коррекция ошибок) для обеспечения эффективной и надежной сверхскоростной передачи данных.Благодаря половинной ширине два коммутатора QSW-M7308R-4X (или в сочетании с другой моделью такого же размера) устанавливаются в стоечном пространстве высотой 1U для эффективного использования физического пространства и удобной прокладки кабелей в серверных комнатах или офисных помещениях. Интеллектуальная система охлаждения обеспечивает стабильную высокоскоростную работу сети даже при полной нагрузке.QSW-M7308R-4X предоставляет функции управления уровня L3, такие как LACP, VLAN, ACL и LLDP через систему управления коммутаторов QNAP QSS Pro с удобным веб-интерфейсом для эффективного контроля пропускной способности сети и повышения ее безопасности. QSW-M7308R-4X поддерживает протокол RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), чтобы развертывать сети малого и среднего масштаба с поддержкой расширения, резервирования и предотвращения петель.Коммутатор уровня L3 с веб-управлением; 12 оптических портов: 4 x 100 Гбит/c QSFP28 и 8 x 25 Гбит/c SFP28, поддерживающих DAC или трансиверы LR/SR с совместимыми интерфейсами; порты 25 Гбит/с SFP28 обратно совместимы с 10 Гбит/c SFP+ и 1 Гбит/c SFP; FEC (прямая коррекция ошибок); соответствие IEEE 802.3x; автоматическое согласование.