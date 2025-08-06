QNAP QSW-2104-2T-R2 — настольный коммутатор с четырьмя портами 2,5 Гбит/c

6 августа 2025, 14:45

Компания QNAP выпустила неуправляемый коммутатор QSW-2104-2T-R2 с четырьмя портами 2,5 Гбит/c и двумя портами 10 Гбит/c.



Коммутатор поддерживает автоматическое обнаружение петель и оптимизацию полосы пропускания, подходит для небольших офисов, студий и домовладений, где необходима совместная работа с данными и NAS-серверами, передача больших файлов и потокового мультимедиа высокого разрешения.

QSW-2104-2T-R2 имеет таблицу MAC-адресов 4К, обеспечивает общую коммутационную способность до 60 Гбит/с и соответствует стандарту NBASE-T, поддерживая в зависимости от модификации порта соединения 10, 5, 2,5 и 1 Гбит/c и 100 Мбит/ с функцией Auto Negotiation для автоматического определения оптимальной скорости на основе подключенного устройства. Также предусмотрены Jumbo Frame 12 КБ и управление потоком IEEE 802.3x для повышения эффективности передачи больших файлов и снижения потери пакетов. Встроенные функции обнаружения и блокировки сетевых петель мгновенно отключают сетевые порты с петлями, что помогает быстро возобновить нормальную работу сети.Пользователи могут использовать существующие кабели Cat 5e и Cat 6 для достижения высокоскоростных соединений 2,5 и 10 Гбит/c. Благодаря безвентиляторной конструкции с эффективным рассеиванием тепла, компактный настольный QSW-2104-2T-R2 бесшумен и надежен в работе. Коммутатор также имеет энергосберегающую функцию EEE и сертификацию по электромагнитным помехам класса B, что делает его идеальным для размещения в офисных и жилых помещениях.