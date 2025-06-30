QNAP представляет QSW-3205-5T - неуправляемый 10-гигабитный коммутатор

30 июня 2025, 18:53

Компания QNAP выпустила неуправляемый коммутатор начального уровня QSW-3205-5T с пятью портами 10 Гбит/c.

Модель получила компактный настольный корпус с бесшумным охлаждением, поддержку Jumbo Frame и автоматическое обнаружение петель. Будь то предприятия малого бизнеса, небольшие команды по производству медиаконтента или домашнее применение, QSW-3205-5T обеспечивает плавную высокоскоростную передачу данных, многопользовательскую совместную работу и редактирование видеофайлов 4K/8K.

QSW-3205-5T оснащен пятью портами 10 Гбит/c с общей коммутационной способностью до 100 Гбит/с и соответствует стандарту NBASE-T, обеспечивая подключение устройств на скоростях 10, 5, 2,5 и 1 Гбит/c, а также 100 Мбит/с. Поддерживаются Jumbo Frame размером до 12 КБ и управление потоком IEEE 802.3x для повышения эффективности передачи больших файлов и снижения потери пакетов, что помогает при обработке больших объемов данных и видеофайлов высокого разрешения. Таблица MAC-адресов размером 16 КБ обеспечивает точную и быструю передачу данных между подключенными устройствами. Встроенные функции обнаружения и блокировки сетевых петель помогают мгновенно отключать проблемные порты и быстро возобновлять нормальную работу.Запуск в работу неуправляемого QSW-3205-5T выполняется легко и быстро, поддерживается автоматическое согласование и определение оптимальной скорости передачи в зависимости от подключенного устройства, а для соединений со скоростью 10 Гбит/c подходят кабели Cat 6. Компактный настольный корпус с безвентиляторной конструкцией эффективно рассеивает тепло без отвлекающего шума, при этом QSW-3205-5T также поддерживает режим низкого энергопотребления (Energy Efficient Ethernet, EEE), что делает его идеальным решением для дома и офисных помещений.