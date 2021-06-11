QNAP представила управляемый коммутатор QSW-M2108R с портами 2,5 и 10 Гбит/c

11 июня 2021, 12:15

Компания QNAP выпустила управляемый коммутатор второго уровня QSW‑M2108R‑2C с портами 2,5 и 10 Гбит/c для применения в небольших сетях на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Ширина корпуса допускает установку двух коммутаторов в 1U стандартной монтажной полки.QSW‑M2108R‑2C оснащен двумя комбинированными 10‑гигабитными портами SFP+/RJ‑45 и восемью 2,5‑гигабитными портами RJ‑45, которые поддерживают подключение устройств 10, 5, 2,5 и 1 Гбит/с, а также 100 Мбит/с при использовании кабелей категории 5e и 6a. Функции второго уровня, такие как LACP, VLAN, ACL и LLDP настраиваются через удобный веб‑интерфейс QSS (система управления коммутаторами QNAP) для эффективного управления пропускной способностью и безопасностью сети.Коммутатор поддерживает протокол Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) и совместим со стандартами IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и IEEE 802.3x Flow Control в полнодуплексном режиме. Небольшие сети, построенные на базе QSW‑M2108R‑2C, поддерживают расширение, избыточность и предотвращение петель, а также снижение потерь пакетов на мультигигабитных соединениях и энергопотребления для низкоскоростных и неактивных подключений. Интеллектуальная система охлаждения обеспечивает высокую пропускную способность сети при минимальном фоновом шуме.Стоечный корпус высотой 1U, десять сетевых портов: два комбинированных SFP+/RJ‑45 10 Гбит/c и восемь RJ‑45 2,5 Гбит/c; Поддержка IEEE 802.3x и IEEE 802.3az, автосогласования скорости и дуплекса, технологий 10GbE и NBASE‑T.