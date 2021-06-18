QNAP QSW-M2108 - новые управляемые коммутаторы с портами 2,5 и 10 Гбит/c

18 июня 2021, 10:15

QNAP представляет настольные 10‑портовые коммутаторы второго уровня QSW-M2108 с интерфейсами 2,5 и 10 Гбит/c для применения в небольших сетях на предприятиях малого и среднего бизнеса.

QSW‑M2108‑2C оснащен двумя комбинированными 10‑гигабитными портами SFP+/RJ‑45 и восемью 2,5‑гигабитными портами RJ‑45, которые поддерживают подключение устройств 10, 5, 2,5 и 1 Гбит/с, а также 100 Мбит/с при использовании кабелей категории 5e и 6a. QSW‑M2108‑2S поставляется с двумя 10‑гигабитными портами SFP+ и восемью 2,5‑гигабитными портами RJ‑45. Коммутаторы обеспечивают функции управления второго уровня, такие как LACP, VLAN, ACL и LLDP через удобный веб‑интерфейс QSS (система управления коммутаторами QNAP) для эффективного управления пропускной способностью и безопасностью сети.Модели серии QSW‑M2108 поддерживают протокол Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) и совместимы со стандартами IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и IEEE 802.3x Flow Control в полнодуплексном режиме. Небольшие сети, построенные на базе коммутаторов, поддерживают расширение, избыточность и предотвращение петель, а также снижение потерь пакетов на мультигигабитных соединениях и энергопотребления для низкоскоростных и неактивных подключений. Интеллектуальная система охлаждения обеспечивает высокую пропускную способность сети при минимальном фоновом шуме.Основные характеристикиQSW‑M2108‑2C: два комбинированных порта SFP+/RJ‑45 10 Гбит/c и восемь RJ‑45 2,5 Гбит/c, совместимость с технологиями 10GbE и NBASE‑T.QSW‑M2108‑2S: два порта SFP+ 10 Гбит/c и восемь RJ‑45 2,5 Гбит/c.Настольный корпус, поддержка стандартов IEEE 802.3x и IEEE 802.3az, автосогласования скорости и дуплекса.